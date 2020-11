Следственный комитет Белоруссии прокомментировал смерть 31-летнего жителя Минска.

Как пишет RT, мужчина получил серьезные телесные повреждения во время конфликта между оппозиционно настроенными гражданами, которые вывешивают бело-красно-белые ленточки, и теми, кто их срывает. После драки приехала милиция и увезла минчанина в отделение. Там ему стало плохо, милиционеры вызвали скорую, однако в больнице на следующий день он скончался. Отмечается, что погибший имел признаки алкогольного опьянения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter