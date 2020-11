Сотрудники приморской прокуратуры расследуют видео, на котором зафиксирован гуляющий ребенок, одетый не по погоде.

Газета “Известия” сообщает, что на видео снята женщина, которая гуляет с ребенком - несмотря на погодные условия, у малыша нет верхней одежды. Также на видео снят и второй ребенок, который одет в теплую куртку. На вопросы очевидцев, почему один из детей раздет, женщина отвечает, что если его одеть, то ребенок будет капризничать. По данному факту сотрудниками приморской прокуратуры проводится проверка.

