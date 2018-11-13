В Уфе из колонии-поселения сбежал преступник

Сегодня, 13 ноября, стало известно, что 9 ноября из колонии-поселения в Уфе совершил побег осужденный мужчина, который, по информации УФСИН, может представлять опасность для общества.

9 ноября его отсутствие в колонии было выявлено во время проверки осужденных.

Беглеца зовут Прохоров Станислав Евгеньевич, ему 26 лет. Он - уроженец поселка Солнечный, пригорода Сургута. До осуждения проживал деревне Мокроусово в Уфимском районе.

Станислав Прохоров Кировским районным судом Уфы был приговорен за мошенничество к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Срок его наказания заканчивается 4 июня 2021 года.

В ориентировке УФСИН уточняется отдельно, что Станислав Прохоров легко входит в доверие, может совершить таким образом новые преступления, и поэтому может представлять реальную опасность для общества.

Приметы осужденного: рост средний, волосы русые, глаза зеленые.

Особые приметы: Имеется татуировка на спине в виде надписи на латыни «Salva and Serba».

Был одет в темную куртку, синие джинсы, шапку темную.