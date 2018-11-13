В Уфе из колонии-поселения сбежал преступник
В ориентировке указано, что мужчина представляет опасность для общества.
Сегодня, 13 ноября, стало известно, что 9 ноября из колонии-поселения в Уфе совершил побег осужденный мужчина, который, по информации УФСИН, может представлять опасность для общества.
9 ноября его отсутствие в колонии было выявлено во время проверки осужденных.
Беглеца зовут Прохоров Станислав Евгеньевич, ему 26 лет. Он - уроженец поселка Солнечный, пригорода Сургута. До осуждения проживал деревне Мокроусово в Уфимском районе.
Станислав Прохоров Кировским районным судом Уфы был приговорен за мошенничество к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Срок его наказания заканчивается 4 июня 2021 года.
В ориентировке УФСИН уточняется отдельно, что Станислав Прохоров легко входит в доверие, может совершить таким образом новые преступления, и поэтому может представлять реальную опасность для общества.
Приметы осужденного: рост средний, волосы русые, глаза зеленые.
Особые приметы: Имеется татуировка на спине в виде надписи на латыни «Salva and Serba».
Был одет в темную куртку, синие джинсы, шапку темную.
При обнаружении разыскиваемого просят сообщить по адресу: 450015, г. Уфа, ул. Достоевского, д.39\1, отдел розыска УФСИН России по Республике Башкортостан, телефон: (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77, 8-927-089-20-85.