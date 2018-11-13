В центре Уфы обнаружены человеческие останки
Сегодня, 16:05ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Скриншот телесюжета канала ГТРК.
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Их отправят на палеогенетическую экспертизу для определения пола, возраста и прочего.
В центре города на перекрестке улиц Гоголя и Заки Валиди найдены захоронения неизвестных уфимцев, сообщают «Вести-Башкортостан».
Останки обнаружили студенты во время раскопок под руководством Николая Щербакова. На этом месте должно было быть студенческое общежитие БашГУ.
Руководитель раскопок Николай Щербаков сообщил, что в ближайшие несколько дней раскопки завершатся. Сейчас археологи извлекают останки погребенных, которые отправят на палеогенетическую экспертизу. Экспертиза позволит определить, кому принадлежали эти останки — мужчине или женщине, и даже то, какие между ними были родственные связи.
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