В центре Уфы обнаружены человеческие останки

Останки обнаружили студенты во время раскопок под руководством Николая Щербакова. На этом месте должно было быть студенческое общежитие БашГУ.

Руководитель раскопок Николай Щербаков сообщил, что в ближайшие несколько дней раскопки завершатся. Сейчас археологи извлекают останки погребенных, которые отправят на палеогенетическую экспертизу. Экспертиза позволит определить, кому принадлежали эти останки — мужчине или женщине, и даже то, какие между ними были родственные связи.