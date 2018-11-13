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В Башкирии напали на сына предпринимателя-пикетчика из Благовещенска
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В Башкирии напали на сына предпринимателя-пикетчика из Благовещенска

Сегодня, 11:10ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: Василий Зарабелов/ Вконтакте
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