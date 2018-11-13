В Башкирии напали на сына предпринимателя-пикетчика из Благовещенска

Инцидент произошел вчера, 12 ноября, примерно в семь часов вечера. Предприниматель Василий Зарабелов связывает нападение на своего 23-летнего сына со своей общественной деятельностью.

- Вчера в 19.00 группа лиц напали на моего сына у магазина «Подорожник» (принадлежит предпринимателю – прим.), - рассказал Медиакорсети Василий Зарабелов. – Выслеживали, возможно, меня, но может быть и сына.

- Практика показала, что на тех общественников, которые жалуются на действия или бездействие местных властей, действуют угрозами, в том числе и в отношении их детей, - продолжил житель Благовещенска. – Я сначала не поверил, когда одна женщина-активистка спросила меня, а подумал ли я о своих детях. Мне лично открытых угроз не было, но мне намекали, что пора остановиться.

Напомним, Василий Зарабелов с 16 октября выходит с одиночным пикетом у Дома правительства в Уфе с лозунгами протеста против действий местной власти (Благовещенска и Благовещенского района). 6 ноября магазин предпринимателя посетили оперативники, его заподозрили в продаже нелицензионных ГСМ.

По словам Василия Зарабелова, сына вчера вечером отвезли на рентген, сделали снимок, но посмотреть его было некому, не оказалось нужного специалиста. Пока установлено, что у юноши сотрясение мозга и ушибы лицевой части.

- Сотрудники МВД прибыли на место происшествия спустя 20 минут, объявили план «Перехват», - сообщил Василий Зарабелов. – Разыскивается «Хонда Аккорд» серебристого или белого цвета, с хромированными дисками в люксовой комплектации. Она попала в зону видимости камер видеонаблюдения.

Скриншот с камеры видеонаблюдения. Фото: Василий Зарабелов, Вконтакте