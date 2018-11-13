Число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 42

Как информирует газета «Известия» 13 ноября, нынешний пожар на территории округа Бьютт в северной части Калифорнии оказался самым масштабным по количеству жертв. Кроме этого, пламенем разрушено около 7 тыс. жилых и офисных зданий. На данный момент пожар локализован на 30%.