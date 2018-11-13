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Число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 42
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Число жертв лесных пожаров в штате Калифорния достигло 42 человек. По сообщению телеканала ABC (США), были найдены тела еще 13 погибших.
Как информирует газета «Известия» 13 ноября, нынешний пожар на территории округа Бьютт в северной части Калифорнии оказался самым масштабным по количеству жертв. Кроме этого, пламенем разрушено около 7 тыс. жилых и офисных зданий. На данный момент пожар локализован на 30%.
От пожаров уже пострадали территории площадью 800 кв. км. Тушение огня в регионе очень осложнено из-за сухой растительности и сильного ветра. Однако, по прогнозам синоптиков, дождей на севере Калифорнии пока не ожидается.
Президент США Дональд Трамп 12 ноября объявил охваченные пожаром районы зоной стихийного бедствия.
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