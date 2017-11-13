В Уфе на стройке в Черниковке погиб человек

На строящемся объекте на ул. Первомайской, 8а произошел пожар, в котором погиб человек. Загорелся строительный вагончик. Местные жители утверждают, что постоянно видят на стройке пьяных рабочих.

Как рассказали Медиакорсети жители близлежащих домов, пожар на объекте произошел в первом часу ночи в субботу, 11 ноября. Загорелся строительный вагончик.

- Прибывшие пожарные сказали, что был один труп в сгоревшем вагончике, а в соседнем - двое пьяных рабочих, - рассказал Медиакорсети общественный активист Иван Аппаев. - Местные жители видели два дня подряд пьяных рабочих вечерами. Данный пожар произошел в 5 метрах от окон спящих жителей, напротив проживают - отец-инвалид и молодая семья с ребенком, у них градусник на улице показывал 15 градусов тепла.

Читатели Медиакорсети могут увидеть, как проходил пожар.

Местные жители также недовольны тем, что застройщик постоянно нарушает технику безопасности.

- Они проводят на тротуаре, где ходят люди, сварочные работы, без ограждений, в луже! - возмущается Иван. - В августе при демонтаже забора всю ночь на открытом воздухе валялись газовые баллоны, оголенные провода и открытый щиток. Постоянно газовые баллоны выгружают под окнами, топливозаправщик приезжает.

В СУ-10 информацию о пожаре подтвердили: