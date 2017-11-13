В Башкирии жена с зятем убили мужа и сообщили, что тот пропал без вести

Тело обнаружили через две недели.

45-летняя жительница и её 23-летний зять обвиняются в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

26 августа текущего года после совместного распития алкоголя 45-летняя женщина ударила топором своего 55-летнего мужа из-за имущественных претензий, а её 23-летний зять ударил потерпевшего ножом. От травм муж нападавшей скончался на месте.

Злоумышленники связали тело и спрятали в туалете, а выпив еще, вывезли тело в автомобиле, который принадлежал потерпевшему, на берег реки и бросили в кустах. Через три дня, чтобы отвести от себя подозрения, жена заявила о безвестном исчезновении мужа. Тело обнаружили только 7 сентября.