В Башкирии пожарные эвакуировали 35 человек, включая 11 детей

Пострадавших в результате пожара нет.

12 ноября на улице Уфимской в городе Салавате произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Было эвакуировано 35 человек, в частности 11 детей. На тушение пожара понадобилось меньше часа. С пожаром справились силой двух единиц техники и 11 специалистов личного состава.