В Башкирии пожарные эвакуировали 35 человек, включая 11 детей

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Пострадавших в результате пожара нет.
12 ноября на улице Уфимской в городе Салавате произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Было эвакуировано 35 человек, в частности 11 детей. На тушение пожара понадобилось меньше часа. С пожаром справились силой двух единиц техники и 11 специалистов личного состава.
По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Квартира выгорела полностью, над окном квартиры частично выгорела крыша дома. Пострадавших нет.
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