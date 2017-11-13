В Башкирии глава сельсовета понес ответственность за «Борисовские печи»

Надзорными мероприятиями установлено, что печи имеют признаки объекта культурного наследия.

«Борисовские печи», имеющие культурную ценность, построенные в 18 веке в целях изготовления древесного угля для Инзерского металлургического завода, были частично разрушены лесозаготовителями, а остатки каменной кладки использованы для отсыпки дороги, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Сельская администрация не обеспечила их сохранность, и мер к официальному признанию «Борисовских печей» объектом культурного наследия не приняли.

Справка. У подножия Караташа, в четырёх километрах вверх по течению ручья Айгир, расположены очень красивые покосные поляны, на самой дальней из них находятся остатки трех печей, в которых шел обжиг деревьев. Печи эти называются Борисовскими. В 18 веке для сталелитейных цехов Белорецких металлургических заводов требовался древесный уголь, который получали из обжига могучих сосен. Так в этих местах появились Суховы печи, Степановы печи, Борисовы печи, Красавины печи, уголь по Ж/Д дороге отправлялся на завод. Технология была простая, но работа очень трудной. Все лето углежоги валили лес, выжигали уголь. А по зиме складывали его в короба и вывозили к заводам.