Собака хаски покусала годовалого ребенка в Хабаровске
Сегодня, 16:28Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Собака породы хаски напала на годовалого ребенка в Хабаровске.
Как пишет издание Dni.ru, пострадавший с матерью и пятилетним братом пришел в гости, когда случился инцидент.
В квартире находились две собаки, обе здоровые и привитые.
Мать мальчика и хозяйка дома временно оставили детей без присмотра. Они вышли на улицу, чтобы спасти оставленных щенков. Мальчик, искусанный животным в их отсутствие, получил серьезные травмы. В настоящее время он находится на лечении в больнице.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей