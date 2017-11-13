Собака хаски покусала годовалого ребенка в Хабаровске

Собака породы хаски напала на годовалого ребенка в Хабаровске.

Как пишет издание Dni.ru, пострадавший с матерью и пятилетним братом пришел в гости, когда случился инцидент.

Мать мальчика и хозяйка дома временно оставили детей без присмотра. Они вышли на улицу, чтобы спасти оставленных щенков. Мальчик, искусанный животным в их отсутствие, получил серьезные травмы. В настоящее время он находится на лечении в больнице.