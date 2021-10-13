В Уфе будут судить мужчину, который передавал взятки за водительские права

В Уфе будут судить мужчину, который передавал взятки за водительские права
В Уфе будут судить мужчину, который передавал взятки за водительские права
Вчера, 08:38ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В отношении 53-летнего уфимца возбуждено дело по ч.2 ст. 291.1 УК РФ.

В Уфе под суд пойдет 53-летний местный житель, который являлся посредником в передаче взяток за водительские права. Как сообщает прокуратура Башкирии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере).

Так, следствие выдвигает следующую версию. Мужчина в период 2017 по 2019 года получил от 6 человек взятки по 30 тысяч рублей, которые передавал уже сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за получение прав без сдачи экзаменов.

Известно, что обвиняемый вину признал, а что касается сотрудника ГИБДД, то в отношении него также возбуждено уголовное дело, которое будет направлено в райсуд Уфы.

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