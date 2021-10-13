В Уфе будут судить мужчину, который передавал взятки за водительские права

Так, следствие выдвигает следующую версию. Мужчина в период 2017 по 2019 года получил от 6 человек взятки по 30 тысяч рублей, которые передавал уже сотруднику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за получение прав без сдачи экзаменов.