В Башкирии обнаружили сотни мертвых тушек домашней птицы в лесу

В Башкирии обнаружили сотни мертвых тушек домашней птицы в лесу
В Башкирии обнаружили сотни мертвых тушек домашней птицы в лесу
Вчера, 20:11ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Странная и в контексте текущей ситуации страшная находка обнаружилась на территории Ермекеевского сельсовета.

Информацию о подозрительной и потенциально опасной находке в своих социальных сетях сообщил Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района Башкирии. Примечательно, что пост об этом он разместил еще 10 октября.

Схрон с трупами пернатых обнаружили грибники. Они и сообщили о находке в компетентные службы. На место птичьего захоронения оперативно организовали комиссионный выезд. Специалисты информацию о 350 мертвых голов индюшек в лесу подтвердили, там же на месте специалисты произвели забор биоматериала погибших птиц для дальнейших лабораторных исследований – такова информация от Ришата Мансурова. Заметим, что до получения результатов анализов на территории района объявлен режим повышенной готовности.

Мансуров сообщил и о том, что по итогам заседания комиссии по ЧС, было принято решение организовать сбор и сжигание трупов птицы. Затем планируется провести дезинфекцию территории.

Теперь главы сельских поселений вероятнее всего будут создавать комиссии с привлечением ветеринарных врачей. Врачи и другие уполномоченные лица предположительно обойти все дворовые хозяйства и рекомендовать населению избавиться от птицы.

Напомним, вчера в Туймазинском районе Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за птичьего гриппа. МЧС Башкирии отмечало, что на всех въездах и выездах карантинной зоны установлены санитарные посты, которые досматривают все автомобили, а также проводят их санитарную обработку.

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