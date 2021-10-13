В Башкирии обнаружили сотни мертвых тушек домашней птицы в лесу

Схрон с трупами пернатых обнаружили грибники. Они и сообщили о находке в компетентные службы. На место птичьего захоронения оперативно организовали комиссионный выезд. Специалисты информацию о 350 мертвых голов индюшек в лесу подтвердили, там же на месте специалисты произвели забор биоматериала погибших птиц для дальнейших лабораторных исследований – такова информация от Ришата Мансурова. Заметим, что до получения результатов анализов на территории района объявлен режим повышенной готовности.