Обстоятельства отравления детей хлором в бассейне Уфы устанавливает следствие

Пресс-служба Следкома по Башкирии сообщила о начале доследственной проверки из-за инцидента, который произошел в оздоровительно-развлекательном комплексе Уфы. Там по предварительной информации 9-летняя девочка в бассейне получила отравление хлором, во всяком случае так звучал предварительный диагноз врачей.
Следственный отделом по Калининскому району Уфы начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного первой частью 238 статьи уголовного кодекса Российской Федерации – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
После того как следователи установят все обстоятельства инцидента, назначат и проведут комплекс необходимых исследований, а также опросят всех причастных к произошедшему и будет принято процессуальное решение. Целью комплекса вышеперечисленных мероприятий в ведомстве обозначили проверку соответствия оказываемых оздоровительно-развлекательным комплексом услуг требованиям и нормам закона.