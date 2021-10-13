Обстоятельства отравления детей хлором в бассейне Уфы устанавливает следствие

После того как следователи установят все обстоятельства инцидента, назначат и проведут комплекс необходимых исследований, а также опросят всех причастных к произошедшему и будет принято процессуальное решение. Целью комплекса вышеперечисленных мероприятий в ведомстве обозначили проверку соответствия оказываемых оздоровительно-развлекательным комплексом услуг требованиям и нормам закона.