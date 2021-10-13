Двое детей отравились хлоркой в оздоровительно-развлекательном комплексе в Уфе

По словам самой родительницы Татьяны, размещенном в телеграм-канале Mash-Batash, инцидент произошел во время отдыха на территории оздоровительно-развлекательно комплекса, куда они отправились с друзьями. В их компании находились трое детей. По словам матери, все шло хорошо, до того момента, пока в помещении не начал распространяться едкий химический запах, напоминающий запах хлорки. Женщина также сообщила и название комплекса — по ее словам, все случилось в ОРК «Райский берег».
Со слов Татьяны, от внезапно появившегося запаха у посетителей оздоровительно-развлекательного комплекса началась резь в глазах, которая сопровождалась кашлем. Женщина рассказала и о том, что одного из троих детей вырвало непосредственно в бассейне.
Женщина сообщает, что администратор комплекса на обращение о неприятном запахе отреагировала якобы спокойно и заверила маму в том, что поводов для беспокойства нет, а концентрация хлора в воде находится в пределах нормы. Однако, со слов родительницы, неурядицы со здоровьем ребенка продолжились и дома, ребенка вырвало кровью, мама незамедлительно вызвала скорую помощь, которая госпитализировала девочку в больницу. Предварительно, ей диагностировали отравление хлором.
В МВД Башкирии подтвердили, что данное происшествие действительно было в одном из оздоровительно-развлекательных комплексов Уфы. Дополнительно к вышеизложенной информации в ведомстве сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, девятилетняя девочка получила направление на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы и будет принято процессуальное решение.
Mkset пытался получить комментарий от представителей «Райского берега», однако оперативно там информацию предоставить не смогли, пообещав перезвонить позже.