Двое детей отравились хлоркой в оздоровительно-развлекательном комплексе в Уфе

По словам самой родительницы Татьяны, размещенном в телеграм-канале Mash-Batash, инцидент произошел во время отдыха на территории оздоровительно-развлекательно комплекса, куда они отправились с друзьями. В их компании находились трое детей. По словам матери, все шло хорошо, до того момента, пока в помещении не начал распространяться едкий химический запах, напоминающий запах хлорки. Женщина также сообщила и название комплекса — по ее словам, все случилось в ОРК «Райский берег».