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В Башкирии в пожаре сгорели две квартиры
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В Башкирии в пожаре сгорели две квартиры

Сегодня, 12:54ПроисшествияМарат ГареевФото: ГУ МЧС по РБ
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