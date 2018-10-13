В Башкирии в пожаре сгорели две квартиры

Пожар произошел вчера, 12 октября, в районе 5 часов вечера в Салавате. Загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом дома. Пожарные эвакуировали 15 человек, в тои числе, троих детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии.

После тушения пожара обнаружили одного пострадавшего, его отправили в ожоговый центр. Также было обнаружено тело одного погибшего мужчины 1958 года рождения.