В Башкирии в пожаре сгорели две квартиры

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15 человек эвакуированы, 1 мужчина погиб.
Пожар произошел вчера, 12 октября, в районе 5 часов вечера в Салавате. Загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом дома. Пожарные эвакуировали 15 человек, в тои числе, троих детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии.
После тушения пожара обнаружили одного пострадавшего, его отправили в ожоговый центр. Также было обнаружено тело одного погибшего мужчины 1958 года рождения.
- К 17.50 пожар был полностью потушен. Причины сейчас устанавливаются, – сказали нам в ГУ МЧС по Башкирии.
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