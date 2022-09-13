Опубликовано видео задержания торговцев контрафактным алкоголем в Башкирии

Известно, что реализовывали контрафактный алкоголь как в Башкирии, так и в Оренбургской области. При этом алкоголь злоумышленники изготавливали из спиртосодержащей жидкости, закупленной в соседнем регионе. Полученную в результате субстанцию разливали по стеклянной таре и реализовывали под видом крепкого алкоголя.