Опубликовано видео задержания торговцев контрафактным алкоголем в Башкирии

Опубликовано видео задержания торговцев контрафактным алкоголем в Башкирии
Опубликовано видео задержания торговцев контрафактным алкоголем в Башкирии
Сегодня, 17:45ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Кадры с места событий публикует МВД Башкирии

В сети появилось видео момента задержания торговцев контрафактным алкоголем. Пятерых человек задержали ранее в городе Кумертау. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Ранее стало известно, что однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на точки по 14 адресам, где в общей сложности было обнаружено 6,5 тысяч литров спирта.

Известно, что реализовывали контрафактный алкоголь как в Башкирии, так и в Оренбургской области. При этом алкоголь злоумышленники изготавливали из спиртосодержащей жидкости, закупленной в соседнем регионе. Полученную в результате субстанцию разливали по стеклянной таре и реализовывали под видом крепкого алкоголя.

Видео:МВД России

В настоящее время трое участников преступной группы находятся под подпиской о невыезде. Двое из них заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 статьи 171.1 и ч. 1 171.3 УК РФ.

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