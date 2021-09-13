В Уфе детей эвакуировали из школ на автобусах спустя 20 минут после начала уроков

В Уфе детей эвакуировали из школ на автобусах спустя 20 минут после начала уроков
В Уфе детей эвакуировали из школ на автобусах спустя 20 минут после начала уроков
Вчера, 09:47ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: wordpress.com
Родители сообщили в редакцию Mkset о не учебной эвакуации учеников.

По словам обеспокоенной родительницы в родительский чат первого класса школы в Демском районе Уфы и ровно через 20 минут после начала первого урока поступило сообщение о том, что детей необходимо срочно забрать из здания дворца детского и юношеского творчества Орион. Сразу после стали появляться и сообщения о том. что эвакуация проходит во всех школах района.

Классный руководитель в чате пояснила, что детей эвакуировали из школы на автобусе. На вопрос о том учебная ли это тревога преподаватель ответила отрицательно. Других подробностей родителям не озвучили.

В данный момент часть первоклассников находится дома. Дети не могут объяснить, что произошло и сообщают, что их просто собрали и увезли в музей. Дома часть учеников оказалась спустя полчаса после начала уроков. Некоторые дети все еще ожидают родителей.

Mkset запросил оперативный комментарий в пресс-службе МВД Башкирии. Он будет размещен здесь сразу после того, как будет получен.

Отметим, 7 сентября Управление гражданской защиты по городу Уфа сообщало о том, в первые дни учебного года во всех школах города с целью отработки сценария действий при чрезвычайных ситуациях проходят учения. Тогда же сообщалось, что продлятся они до 15 сентября.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы