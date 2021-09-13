В Уфе детей эвакуировали из школ на автобусах спустя 20 минут после начала уроков

По словам обеспокоенной родительницы в родительский чат первого класса школы в Демском районе Уфы и ровно через 20 минут после начала первого урока поступило сообщение о том, что детей необходимо срочно забрать из здания дворца детского и юношеского творчества Орион. Сразу после стали появляться и сообщения о том. что эвакуация проходит во всех школах района.