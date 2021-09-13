В следственном комитете Башкирии рассказали о смерти женщины под окнами многоэтажки

В следственном комитете Башкирии рассказали о смерти женщины под окнами многоэтажки
В следственном комитете Башкирии рассказали о смерти женщины под окнами многоэтажки
Вчера, 11:03ПроисшествияТимур Алмаев
В ведомстве утверждают, что смерть не носит криминальный характер. Однако от дальнейших комментариев там отказались.

В следственном комитете прокомментировали смерть женщины, обнаруженной в одном из уфимских дворов на улице Злобина. Тело было обнаружено под окнами многоэтажного здания.

В настоящий момент органами СК России по Республике Башкортостан выясняются все обстоятельства смерти женщины. В ведомстве отмечают, что фактов указывающих на криминальную смерть выявлено не было.

От комментариев по иным обстоятельствам воздержимся, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 сентября, стали появляться сообщения о женщине средних лет, вероятно упавшей из окна многоэтажного здания на улице Злобина. На 19 этаже дома был найдены красные надписи.

Это не первый трагичный случай в республике. Так в Стерлитамаке под окнами было найдено тело мужчины. Очевидец тогда сообщал Mkset, что ноги, руки, голова лежали по отдельности недалеко друг от друга.

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