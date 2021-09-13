В Башкирии мужчину-детского психолога подозревают в совращении малолетней

Информация о том. что детский психолог одного из подростковых клубов города Мелеуз приставал к несовершеннолетней стала распространяться в социальных сетях.
Сообщается о том, что якобы в августе он совершил развратные действия по отношению к школьнице, когда пришел к своей знакомой, но дома её не застал. Зато застал её несовершеннолетнюю дочь, к которой и стал приставать.
Девочка сразу рассказала о произошедшем своим родителям и её мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили о том, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту развратных действий. Назначен комплекс экспертиз, также сообщается о том, что опрашиваются свидетели и возможные очевидцы произошедшего. Подозреваемому в данный момент уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.