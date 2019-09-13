В Уфе пропавшего неделю назад 42-летнего Марселя Сафина нашли мертвым
13 сентября, 12:24ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Известно, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
По неизвестным пока причинам 42-летний Марсель Сафин ушел из дома 6 сентября и не вернулся. Никакой информации о его местонахождении не было.
Сегодня, 13 сентября, стало известно, что мужчину нашли мертвым. Пока неизвестны ни детали, ни обстоятельства произошедшей трагедии. Выяснением случившегося сейчас занимаются правоохранительные органы.
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