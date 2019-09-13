В центре Перми сгорела иномарка

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Припаркованный во дворе дома в центре Перми автомобиль Renault полностью сгорел после хлопка в салоне.
Инцидент произошел 13 сентября, сообщает properm.ru.
Отмечается, что иномарка загорелась возле одного из домов по Тополевому переулку. Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 15 часов по местному времени. На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь.
Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Некоторые очевидцы утверждают, что причиной пожара послужил пауэрбанк, оставленный в салоне автомобиля. Другое говоря, что в иномарке загорелся ящик с газовыми баллонами.
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