В Новом Уренгое затопило недавно отремонтированную школу
13 сентября, 19:24ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В Новом Уренгое в результате осадков протекла кровля школы №1. Так, пострадал недавно законченный ремонт в фойе здания.
Для того, чтобы решить вопрос, родители учеников обратились в городское управление муниципального хозяйства, где заявили о том, что капремонт кровли школы №1 города Новый Уренгой запланирован на 2022 год. Кроме того, пишет muksun.fm, в управлении также акцентировали внимание на том, что ситуация находится под контролем, однако гарантий относительно полного устранения протечек не дали.
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