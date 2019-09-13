В Новом Уренгое затопило недавно отремонтированную школу

Для того, чтобы решить вопрос, родители учеников обратились в городское управление муниципального хозяйства, где заявили о том, что капремонт кровли школы №1 города Новый Уренгой запланирован на 2022 год. Кроме того, пишет muksun.fm, в управлении также акцентировали внимание на том, что ситуация находится под контролем, однако гарантий относительно полного устранения протечек не дали.