Фото: pxhere.com
В Московской области грузовик врезался в пешеходный мост
13 сентября, 17:58Происшествия
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В Подмосковье на трассе А-107 пешеходный мост обрушился после того, как его задел большегруз с цистерной.
ДТП произошло возле города Селятино. Об этом информирует RNS.
В результате аварии никто не пострадал. Движение по шоссе в оба направления временно перекрыли. Для разбора завалов на место событий прибыла специальная техника.
Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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