В Башкирии во время игры погиб семилетний ребенок

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В Башкирии во время игры на лестнице погиб ребенок, сообщает «ГТРК-Башкортостан»
По информации телерадиоканала, несчастный случай произошел вчера, 12 сентября, в Иглино.
Со ссылкой на правоохранительные органы СМИ передает, что инцидент произошел в частном доме. Мальчик привязал себя к перилам ленточкой и накинул ее себе на шею. Из-за неудачного движения ребенку перекрыло доступ к кислороду, он скончался на месте.
В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.
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