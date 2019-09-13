В Башкирии во время игры погиб семилетний ребенок

Со ссылкой на правоохранительные органы СМИ передает, что инцидент произошел в частном доме. Мальчик привязал себя к перилам ленточкой и накинул ее себе на шею. Из-за неудачного движения ребенку перекрыло доступ к кислороду, он скончался на месте.