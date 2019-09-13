В Башкирии нашли тело 41-летнего мужчины в угнанном автомобиле
13 сентября, 10:10ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: ГИБДД по РБ
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В ГИБДД по Уфе сообщили, что вчера, 12 сентября произошла смертельная авария в Стерлибашевском районе.
По данным госавтоинспекции, полицейским поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2112». Поиски привели на 10 км автодороги Тятер Араслан - Учуган-Асаново, где был обнаружен перевернутый автомобиль и погибший.
Выяснилось, что это 41-летний ранее судимый местный житель. Он угнал автомобиль, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
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