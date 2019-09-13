В Башкирии нашли тело 41-летнего мужчины в угнанном автомобиле

По данным госавтоинспекции, полицейским поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2112». Поиски привели на 10 км автодороги Тятер Араслан - Учуган-Асаново, где был обнаружен перевернутый автомобиль и погибший.

Выяснилось, что это 41-летний ранее судимый местный житель. Он угнал автомобиль, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.