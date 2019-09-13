В Башкирии избивший бомжа мужчина извинился за содеянное

В первую очередь житель Мелеуза извинился перед разведчиками, сообщив, что не имеет никакого отношения к военным, а флаг украл с мемориала неподалеку от места избиения. «Также прошу прощения у бомжа, которого я избил», — добавил мужчина.

Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что в социальных сетях распространилось видео с кадрами того, как группа хулиганов жестоко избивает сидящего на скамейке бездомного. Руководил процессом некий молодой человек, размахивающий флагом разведки.