В Башкирии избивший бомжа мужчина извинился за содеянное
13 сентября, 12:20ПроисшествияРоман Фаткуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Герой снятого школьниками видеоролика заявил, что больше ничего так не будет поступать.
В первую очередь житель Мелеуза извинился перед разведчиками, сообщив, что не имеет никакого отношения к военным, а флаг украл с мемориала неподалеку от места избиения. «Также прошу прощения у бомжа, которого я избил», — добавил мужчина.
Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что в социальных сетях распространилось видео с кадрами того, как группа хулиганов жестоко избивает сидящего на скамейке бездомного. Руководил процессом некий молодой человек, размахивающий флагом разведки.
Видео вызвало массу гневных комментариев от пользователей социальной сети, а пресс-служба МВД сообщила, что избивавшему 30 лет. Мужчина приехал в Мелеуз из Кугарчинского района, ранее был судим за кражи, грабеж и угон.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей