В Башкирии 37-летний мужчина скончался от удара током
13 сентября, 13:04ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Гострудинспекция РБ
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В гострудинспекции региона сообщают, что в Кармаскалинском районе скончался электромонтер.
37-летний мужчина получил смертельный удар током, передает ведомство. В сообщении приводится информация, что мужчина погиб 11 сентября во время монтажных работ на линиях электропередач.
«В ходе расследования будут определены причины случившегося и виновные лица», – отметили представители инспекции.
Ранее Медиакорсеть сообщала, что в следственном комитете возбудили уголовное дело по факту удара током трехлетнего мальчика. Ребенок остался жив, но получил ожог руки.
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