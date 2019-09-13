На начальника управления прокуратуры Башкирии завели дело из-за слежки за чужой женой

Очередное громкое уголовное дело возбуждено в отношении крупного аппаратчика прокуратуры Башкирии. На этот раз серьезно «попался» начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Александр Галицын. Многие коллеги называют Галицына чуть ли не третьим лицом в иерархии башпрокуратуры после, собственно, прокурора и его заместителя, например, Олега Горбунова, тоже являющегося фигурантом коррупционных уголовных дел.

Позавчера, 11 сентября, в центральном аппарате Следственного комитета России в Москве в отношении Александра Галицына возбуждено уголовное дело по достаточно нечасто попадающейся статье 283.1 Уголовного кодекса «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», а также по статье 286 «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия некий знакомый уфимец, по нашей информации, предприниматель, попросил Галицына устроить прослушку телефона своей бывшей супруги Яны Солодовой. Галицын перепоручил это дело сотруднику полиции – замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Тот с поставленной незаконной задачей справился.

Было это еще в марте 2017 года. Сотрудник полиции, который, по нашей информации, в настоящее время в органах республиканского МВД уже не работает, прослушал телефон г-жи Солодовой и передал запись Галицыну. Тот передал, соответственно, запись заказчику.

В дальнейшем оказалось, что полицейский по приказу прокурора прослушал не просто разговоры бывшей жены заказчика: она, как показала экспертиза, обладала государственной тайной. Которую прокурор и передал незаконно заказчику, бывшему мужу секретоносительницы.

Мы дозвонились до Яны Солодовой и опросили прокомментировать ситуацию. Она не отрицала факта прослушки своего телефона и того, что обладает секретной информацией. Вот, что она ответила:

- Почему вы думаете, что я вам что-нибудь про это расскажу? Если я об этом кому-то и буду рассказывать, то это будет ФСБ или МВД, но точно не вы, – заявила г-жа Солодова.

Как говорится, это как раз тот случай, когда отказ от комментирования лучше самого комментария.

Прокурору Александру Галицыну, если в итоге его вина будет доказана, по обеим статьям Уголовного кодекса в сумме будет грозить наказание до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура и Управление следственного комитета России по Башкирии ожидаемо от комментариев воздержались.