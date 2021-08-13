В Уфе на мужчину, напавшего с ножом и гирей на полицейских, заведено уголовное дело

В Уфе на мужчину, напавшего с ножом и гирей на полицейских, заведено уголовное дело
В Уфе на мужчину, напавшего с ножом и гирей на полицейских, заведено уголовное дело
Вчера, 21:43ПроисшествияФото: Скриншот с видео.
Следком возбудил уголовное дело на мужчину, который с гирей и ножом напал на полицейских. В ходе задержания сотрудник органов применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Сегодня, 13 августа, сотрудники патрульно-постовой службы выехали на вызов по улице Менделеева, где неадекватный мужчина уже успел разбить стекло автомобиля «KIA» и размахивал ножом и гирей. Так, на требование сложить оружие и сдаться мужчина ответил агрессией, а именно с ножом в руке направился на одного из сотрудников. В результате чего, полицейский выстрелил в воздух, а затем три раза в 36-летнего мужчину. Известно, что пуля попала в брюшную полость и на данный момент нападавший находится в больнице.

Сообщается, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины по ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Известно, что следователи изучают все материалы дела.

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