В Троицком соборе Санкт-Петербурга загорелся посетитель

После завершения службы в Троицком соборе Санкт-Петербурге один из прихожан уронил на пол банку, которую до этого держал в руках. По словам очевидцев происшествия, в результате на нём сразу вспыхнула одежда.

На сайте infox.ru сообщается, что пострадал 53-летний уроженец карельского поселка Рускеала. Известно, что он проживает в подвале неподалеку от Исаакиевского собора и работает водителем. Выяснилось, что у него имеется крупная задолженность перед кредиторами, а также долги по оплате налогов, штрафов и коммунальных услуг. По словам очевидцев, перед происшествием мужчина выглядел “неадекватным”. Поблизости от вспыхнувшего как спичка человека оказался смотритель храма, который сумел быстро погасить пламя с помощью огнетушителя. В настоящее время пострадавший находится на лечении в одной из городских больниц, а полиция пытается установить причину случившегося.

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