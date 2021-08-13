Уфимцу зарезавшему адвоката в центре города продлили арест

Известно, что после заседания Яшин напал на адвоката на улице Пушкина и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся и попытался свести счеты с жизнью. Однако перед смертью Елисеев назвал имя убийцы, и бывшего предпринимателя нашли в нескольких кварталах от места происшествия, также с ножевыми ранениями. Сообщается, что после выписки из больницы обвиняемый принес извинения семье погибшего.