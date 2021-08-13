Уфимцу зарезавшему адвоката в центре города продлили арест

Уфимцу зарезавшему адвоката в центре города продлили арест
Уфимцу зарезавшему адвоката в центре города продлили арест
Вчера, 18:30ПроисшествияФото: фото из соцсетей
Суд продлил арест Станиславу Яшину, обвиняемому в убийстве адвоката Алексея Елисеева, до 17 сентября.

В Уфе кировский суд продлил арест Станиславу Яшину до 17 сентября, сообщает пресс-служба. Адвокаты обвиняемого в убийстве Алексея Елисеева просили отправить подопечного в психиатрический стационар или под домашний арест.

Напомним, что в марте этого года состоялось заседание в Арбитражном суде, где истец, интересы которого представлял Алексей Елисеев, требовал у суда взыскать с Яшина долг в размере 244 миллионов рублей.

Известно, что после заседания Яшин напал на адвоката на улице Пушкина и нанес ему несколько ножевых ранений, после чего скрылся и попытался свести счеты с жизнью. Однако перед смертью Елисеев назвал имя убийцы, и бывшего предпринимателя нашли в нескольких кварталах от места происшествия, также с ножевыми ранениями. Сообщается, что после выписки из больницы обвиняемый принес извинения семье погибшего.

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