Восьмилетний мальчик погиб от обрушения кирпичной конструкции под Красноярском

Об этом 13 августа сообщили в управлении Следственного комитета по региону информирует газета «Известия».

Трагедия произошла накануне в поселке Нижний Ингаш. Мальчик облокотился на ветхую кирпичную конструкцию, после чего она обрушилась на него.

Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.