Восьмилетний мальчик погиб от обрушения кирпичной конструкции под Красноярском
Вчера, 20:35ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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В результате обрушения кирпичной колонны во дворе многоквартирного дома в Красноярском крае погиб восьмилетний ребенок.
Об этом 13 августа сообщили в управлении Следственного комитета по региону информирует газета «Известия».
Трагедия произошла накануне в поселке Нижний Ингаш. Мальчик облокотился на ветхую кирпичную конструкцию, после чего она обрушилась на него.
Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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