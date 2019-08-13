В Башкирии в ДТП попала семья из пяти человек, спаслись двое детей
Вчера, 13:23ПроисшествияТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ УГИБДД МВД по РБ
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Смертельная автоавария произошла в Ермекеевском районе республики.
Накануне, 12 августа, жуткое ДТП произошло на трассе Бекетово-Знаменка-Исламбахты в Ермекеевском районе Башкирии. Подробности на своей странице в соцсетях рассказал глава УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
По уточненным данным, в столкновение попали легковые автомобили Volkswagen Amarok, который вел 22-летний парень из Белорецкого района, и «Нива» под управлением 40-летней жительницы Бурзянского района.
В ДТП погибли автомобилистка из отечественной легковушки, ее муж и 14-летняя дочь. Госпитализированы с серьезными травмами еще две их дочери в возрасте 4 и 16 лет. Младшую девочку спасло детское кресло.
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