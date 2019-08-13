«Уголовное дело Шредингера» в Башкирии: подозреваемый одновременно есть и его нет

Эта странная (хотя, на самом деле самая простая) история началась еще в 2014 году. Житель Туймазов Залиф Набиуллин приобрел, точнее, он так думал, складское помещение у местного предпринимателя Ах-ова. Денег отдал немало – 1 миллион 250 тысяч рублей.

Собирался открыть производство, нанять людей. Ну, дело хорошее, конечно, у нас же из каждого утюга говорят о необходимости развития малого бизнеса, о создании рабочих мест. Но не тут-то было.

Пока приводил заброшенные склады в порядок, несостоявшийся бизнесмен вспомнил: а ведь сделку по приобретению складского комплекса нужно зарегистрировать в регпалате. Позвонил продавцу, чтобы съездить вместе, оформить куплю-продажу. Потом еще раз позвонил, еще раз и еще – бывшему владельцу все было некогда.

Тогда пришлось туймазинцу добиваться через арбитражный суд оформления этой сделки. И вот тут рубануло его то, чего уж точно он не ожидал: оказалось, что пока он вызванивал бывшего владельца своего склада, тот его благополучно снова продал другой предпринимательнице. И не просто продал, но и зарегистрировал в регпалате. А наш незадачливый складовладелец остался ни с чем: ни с бизнесом, который так и не закрутился, ни с деньгами, собранными, заработанными и скопленными нелегким трудом за долгое время.

Осталась одна надежда – на правоохранителей. Они точно должны разобраться и наказать обидчика! Ну, это он так думал – почти три года у него не принимали заявление. Мол, это ваши гражданские споры, идите в гражданский суд, там и разбирайтесь. Пришлось писать заявление на имя руководства МВД по Башкирии.

И только летом 2017 года потерпевшему Набиуллину удалось попасть на прием к замминистра, начальнику полиции Андрею Демидову. Разобравшись в деле, тот дал распоряжение местным органам тоже разобраться.

Сказано-сделано или не прошло и трех лет, как старший следователь МВД по Туймазам Г-кеева возбудила по заявлению Набиуллина уголовное дело в отношении предпринимателя Ах-ова по части 3 статьи 159 «Мошенничество в крупном размере», до 6 лет тюрьмы, между прочим. Допросила фигурантов (потерпевшего и предпринимателя) и стала дальше расследовать.

Кстати, номер уголовного дела 117018000330001358 от 26 октября 2017 года. Возбуждено оно в 18.00 часов местного времени. Это важно.

Фото: mkset.ru

На следующий день, 27 октября 2017 года, руководство старшего следователя подтверждает: действительно, в отношении предпринимателя Ах-ова возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 159 уголовного кодекса. Это тоже очень важный момент.

Фото: mkset.ru

Прошло несколько месяцев, уже в январе 2018 года потерпевший Набиуллин пришел в местную полицию на очную ставку с продавцом склада, тем самым, который совершил двойную продажу и в отношении которого возбуждено уголовное дело. И тут он узнает, что по его заявлению возбуждено другое уголовное дело – в отношении неустановленного лица (которое, если что, напротив в тот момент сидело).

Номер нового уголовного дела уже в отношении неустановленного лица: 117018000330001358. Возбуждено оно 26 октября 2017 года в 18.00 часов местного времени. Ничего странного не показалось? Ну как же: реквизиты нового дела точь-в-точь повторяют реквизиты первого дела – обратите внимание, вплоть до секунды

Фото: mkset.ru

То есть, одновременно есть два совершенно идентичных постановления о возбуждении уголовного дела по статье за мошенничество: в отношении конкретного предпринимателя (кроме него, к слову, других лиц в принципе быть не может) и в отношении неизвестного лица. Прямо Шредингер какой-то юридический. Первое, напомним, подтверждено на следующий день, между прочим, официальным письмом.

А дальше начинается самое интересное. Адвокат предпринимателя Г-зева, совершившего двойную продажу склада, подала в местный Туймазинский межрайонный суд жалобу на следователя Г-кееву и потребовала уголовное дело прекратить. Предоставила туда постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного лица. Туймазинский суд не стал рассматривать жалобу и, тем самым оставил в силе представленное постановление в отношении неустановленного лица.

Адвокат Г-зева снова пождала жалобу, уже в Верховный суд Башкирии. Там тоже не стали ничего рассматривать, оставили в действии то постановление в отношении неизвестного лица.

И тут возникают два важных момента. Во-первых, если адвокат Г-зева представляет интерес предпринимателя Ах-ова, то почему она требует отменить уголовное дело в отношении неустановленного лица? Ах-ов же здесь, выходит, не при чем – ну пусть следователь и расследует дальше уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Во-вторых, ни в Туймазинский межрайонный суд, ни в Верховный суд Башкирии не пригласили главного героя этих уголовных дел, заявителя Набиуллина. У которого, кстати, на руках постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Ах-ова. Подтвержденное, напомним, официальным письмом руководства МВД РБ. Может быть, по этой причине его просто забыли на оба суда пригласить?

Между тем, вполне вероятно, Туймазинский межрайонный суд, а затем и Верховный суд вообще не имели права рассматривать жалобу адвоката Г-зевой. Дело в том, что жалобу в суд адвокат направила 17 октября 2017 года, а интересы предпринимателя Ах-ова, согласно ордеру, она стала представлять 12-ю днями позже – 29 октября. То есть, жалобу в суд направил неуполномоченный, вообще на тот момент посторонний человек. Ну не усмотрели в суде, не заметили, что ж, бывает. Всем же известно: в наших судах и не такое происходит.

После всего этого, в конце 2018 года, в сентябре месяце уголовное дело завели уже на саму следователя Г-кееву сразу по двум статьям уголовного кодекса: за превышение должностных полномочий (статья 286) и служебный подлог (статья 292). Это из-за того, что в юридическом мире вдруг стали существовать два противоположных и одновременно идентичных постановления о возбуждении уголовного дела.

Вот вы сейчас ни за что не догадаетесь, кто стал адвокатом следователя Г-кеевой. Защищать следователя стала адвокат Г-зева. Да, та самая, которая защищала на тот момент предпринимателя Ах-ова, на которого следователь завела уголовное дело. Та самая адвокат, которая жаловалась на свою новоиспеченную клиентку в два суда.

Адвокатская этика? Не, не слышали. Зато следователи следственного комитета (СКР), которые завели дело на следователя МВД Г-кееву, что-то об этом слышали и заявили отвод адвокату Г-зевой, той пришлось отступить. Все это есть в материалах уголовного дела.

Которое кстати, буквально на днях, 28 июля 2019 года, следователи следственного комитета прекратили в отношении следователя МВД Г-кеевой. Разберемся с этим прекращенным делом.

В документе сказано следующее (своими словами – материалы есть в распоряжении редакции): предприниматель Ах-ов продал склад одному, потом одновременно другому, а деньги первого (Набиуллина) похитил. Поэтому уголовное дело по мошенничеству, собственно, и было возбуждено. Но в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что отношения продавца и покупателя – гражданские.

То есть – вот сейчас за руками внимательно следите – следователь Г-кеева возбудила на Ах-ова уголовное дело, но потом, в ходе расследования этого уголовного дела выяснила, что дела там гражданские. Мы же помним, что и первое постановление в отношении Ах-ова, и второе в отношении неустановленного лица с одним номером возбуждено в одно и тоже время до секунды. То есть, «в ходе расследования уголовного дела» – это в течение какой-то миллисекунды что ли?

Далее. В постановлении о прекращении уголовного дела в отношении следователя Г-кеевой говорится, что по статье 292 (служебный подлог) нет состава преступления, потому что, чтобы этот состав был, у следователя Г-кеевой обязательно должна быть личная заинтересованность.

Фото: mkset.ru

Ничего личного, говорите? А то, что адвокатом следователя Г-кеевой хоть и временно (пока следователи СКР не заметили) стала адвокат того самого предпринимателя Ах-ова, который за миллисекунду перестал быть фигурантом уголовного дела, открытого Г-кеевой – это ничего личного? Такое ощущение, что у нас какие-то разные представления о правде и справедливости.

Позволю себе сравнить описанное выше с т. н. «казусом Голунова». Казалось, а при чем здесь он и то, что с ним случилось? А вот при чем. Все же помнят, что невиновность Ивана Голунова доказана полностью, что наркотики не его. Но физически наркотики никуда не делись: они есть, они в руках полицейских, они не из воздуха материализовались. И полицейским сейчас предстоит очень непростая задача: ответить на вопрос – откуда взялись эти наркотики, чьи они. Видимо, поэтому с ответом на этот вопрос дело затягивается уже несколько месяцев.

В нашем случае есть постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица. Оно сейчас фигурирует и у следователей, и в судах. И есть точно такое же абсолютно идентичное постановление уже в отношении конкретного лица. Постановление, утвержденное, напомним, руководством МВД по Башкирии. Постановление с тем же номером, датой, временем, что и «безликое». И оно тоже действующее.

И вот теперь правоохранителям, пожалуй, всех перечисленных ведомств, видимо, придется найти ответ: что с ним делать, оно же физически есть. А ответ очень простой, как нам кажется – нужно было в свое время просто честно и по закону расследовать возбужденное уголовное дело.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Такая практика, когда заводят уголовное дело в отношении неустановленного лица в общем связан с тем, что в случае прекращения этого уголовного дела, никому не нужно будет выплачивать компенсаций по реабилитации, так как ничьи права не были нарушены. В данном случае, когда сначала было возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица, а потом фамилия его была убрана, возможно, у следователя появилась некая заинтересованность. Возможно, была дана какая-то команда, на самом деле, причин для этого может быть масса, – говорит наш эксперт, юрист Николай Чимчук.

- Что касается уголовного дела, возбужденного на следователя МВД, то, на мой взгляд, здесь, возможно, с прекращением этого дела следователи СКР поторопились. Опять – не могу точно сказать, всех нюансов не знаю, но по составу возможного преступления по 292-й статье они могли рассмотреть не только личную заинтересованность, но и другие составы.

- Вообще наша система эта очень сложная: сложно возбудить уголовное дело, также сложно его прекратить. Поэтому такое случается, когда руководство правоохранительных структур, давая указания вносить в документы изменения, фактически заставляет своих подчиненных совершать преступления. Это происходит, когда гонятся за цифрами, палочная система всем известна. В нормальных цивилизованных странах возбудили бы дело, разобрались бы и приняли бы дальнейшее решение.

- А что касается двойной продажи, то здесь усматривается умысел на обман. Конечно, человек может продать сначала одному, потом другому, возможно, по ошибке. Но если такое произошло, законопослушный продавец первому покупателю вернет деньги. А если не вернул, значит, на это у него, скорее всего, был умысел.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- На мой взгляд, важной проблемой является неграмотность, как бы это грубо ни звучало, следователей и дознавателей. Они часто не читают пленумов Верховного суда РФ, что такое обзор судебной практики, зачастую вообще не знают, в глаза не видели. Такое ощущение, что их по объявлению на работу принимают. Хотя в полицию действительно порой на работу ищут специалистов по объявлению. Есть Пленум Верховного суда РФ о мошенничестве. В нем Верховный суд указал, что при наличии изначально умысла на похищение денежных средств, эти действия квалифицируются, как мошенничество, – говорит наш эксперт, адвокат Искандер Фахретдинов.

- Что касается возбуждения уголовного дела в отношении следователя по статьям за превышение должностных полномочий и служебный подлог, считаю его полностью обоснованным: действия следователя были при возбуждении уголовного дела квалифицированы верно. Им должна быть дана правовая оценка с направлением уголовного дела в суд и рассмотрения его по существу. Соответственно, необоснованным считаю прекращение этого дела. На месте потерпевшего я бы обжаловал решение о прекращении дела.