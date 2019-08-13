«90-е возвращаются?»: В Башкирии на растяжке подорвался горожанин, идет следствие

Сегодня, 13 августа, серьезное ЧП произошло во дворе одного из частных домов в переулке Кутузова в Стерлитамаке. Подробности сообщили в группе «Подслушано в Стерлитамаке» в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, растяжка была установлена на калитке, ее жертвой стал хозяин дома. Он получил осколочные ранения и госпитализирован в городскую больницу.

На место ЧП выезжали оперативные службы. Одна из наиболее вероятных версий — покушение на убийство хозяина дома.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

Это событие вызвало много эмоций у пользователей соцсетей. Наиболее распространенные комментарии связано с предполагаемым возвращением "лихих 90-х".