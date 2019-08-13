Растяжка и взрыв в Башкирии: следком назвал основную версию и подозреваемых

Сегодня, 13 августа, следком дал пояснения по поводу взрыва, происшедшего во дворе частного дома в переулке Кутузова в Стерлитамаке.

Напомним, взрыв произошел утром, когда мужчина выходил из дома. Пострадавшему 72 года. Он госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Следствие придерживается версии о том, что покушение на жизнь этого человека может быть связано с его профессиональной деятельностью. Не исключено, что убить его решили конкуренты по бизнесу, связанному с установкой

По версии следствия: покушение на жизнь этого человека может быть связано с его профессиональной деятельностью. Следствие отрабатывает версию о том, что убить его решили конкуренты по бизнесу, связанному с установкой газового оборудования в частных домах. Незадолго до покушения у пожилого мужчины произошел конфликт с ними, но такого развития событий, конечно, никто не ожидал.

На месте происшествии работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников следкома, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии.