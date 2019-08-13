Приемного отца подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Приморье
Вчера, 20:26ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Приморском крае по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержан её отчим.
Сообщение об этом появилось на сайте регионального Следственного комитета, информирует 13 августа газета «Известия».
Погибший ребенок с телесными повреждениями был обнаружен у себя в квартире двумя днями ранее. 21-летнего отчима девочки правоохранители задержали после осмотра места происшествия и назначения нескольких экспертиз.
Дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
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