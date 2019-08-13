Приемного отца подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Приморье

Сообщение об этом появилось на сайте регионального Следственного комитета, информирует 13 августа газета «Известия» .

Погибший ребенок с телесными повреждениями был обнаружен у себя в квартире двумя днями ранее. 21-летнего отчима девочки правоохранители задержали после осмотра места происшествия и назначения нескольких экспертиз.