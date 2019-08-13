Подробности о растяжке и взрыве: в Башкирии возбуждено дело о покушении на убийство

Сегодня, 13 августа стало известно, что следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенно общеопасным способом по факту взрыва в переулке Кутузова в Стерлитамаке.

Напомним, взрыв прозвучал сегодня утром. Как стало ясно позднее, сработала растяжка, установленная на калитке при входе на территорию частного дома.

От взрыва пострадал 72-летний хозяин дома.

Как следует из материалов дела, мужчина утром вышел из дома, хлопок произошел, едва он стал отворять калитку дома. Хозяин дома получил множественные осколочные ранения.

Пострадавший госпитализирован. На месте работают оперативные службы.