Четвертый экоскандал за две недели: в Башкирии в водоеме снова массово погибла рыба

Сегодня, 13 августа, стало известно о новом случае массовой гибели рыбы в водоеме на территории Башкирии. Теперь беда пришла на территорию Ишимбайского района, большое количество погибшей рыбы было обнаружено в озере возле деревни Карасевка.

По уточненным данным, Роспотребнадзор уже располагает результатами анализов проб воды из этого озера, которые свидетельствуют о том, что в ней имеются загрязняющие вещества, которые могли погубить представителей фауны.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят отбор проб из местных скважин и колодцев в близлежащих деревнях Карасевка и Урняк, чтобы исключить возможность отравления людей и домашних животных. Всем местным жителям, у кого возникнут подозрения относительно качества воды, предложили срочно звонить в Роспотребнадзор.

Как отметили журналисты портала Sterlitamakcity, возможна, это ЧП и проверка всех источников водоснабжения косвенно поможет решить такую многолетнюю проблему жителей подножья шиханов, как отсутствие цивилизованного водопровода.

Напомним, это уже третий подобный инцидент за последний месяц. Так, в конце июля стало известно о массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе республики. Там подозрение сразу же пало на комбинат «Полиэф», представители которого позднее дали пояснения на сей счет.

Не успели жители республики оправиться от этого шока, как похожее ЧП случилось в озере рядом с селом Толбазы в Аургазинском районе. Как раз сегодня на оперативке в правительстве республики глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что, скорее всего, причиной загрязнения могли стать сточные воды от местных предприятий, источник загрязнения уточняется.

В минувший уик-энд масляное пятно было зафиксировано в реке Белой воле Монумента Дружбы – то есть практически в сердце столицы республики. В данном случае результаты расследования еще не сообщались.

Общественники республики в соцсетях высказали надежду, что новый глава министерства природопользования и экологии РБ Урал Искандаров обратит внимание на столь тревожную тенденцию.