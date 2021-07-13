В Башкирии на руднике «Юбилейный» погиб еще один работник

12 июня трагедия произошла на руднике, где работала подрядная организация ООО «Шахтостроительное управление». Погиб 22-летний машинист подземной самоходной машины погиб под колесами своего рабочего автомобиля. Руководство прокомментировало Mkset смерть работника.
– Руководство ШСУ устанавливает обстоятельства смертельного несчастного случая с водителем подземной самоходной машины на строящемся подземном руднике – сообщил подрядчик.
12 июля в 20 час. 30 мин. в районе поселка Петропавловский (Хайбуллинский район Республики Башкортостан) на строящемся Юбилейном подземном руднике произошел несчастный случай. 22-летний машинист подземной самоходной машины подрядной организации, выполняя маневровые работы, не связанные с технологическим процессом, в наклонном съезде горизонта 270 – 225 метров потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего произошло самопроизвольное движение ПСМ вниз по наклонному съезду. При невыясненных обстоятельствах машинист ПСМ при неконтролируемом движении автомобиля оказался вне кабины транспортного средства, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью. пресс-служба ООО ШСУ
Также сообщается, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных и надзорных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего при полном содействии представителей организаций заказчика и подрядчика.
Руководство ШСУ выражают соболезнования близким погибшего водителя и сообщает, что руководством предприятия его семье будет оказана помощь в погребении, а также выполнены все социальные обязательства