В Башкирии на руднике «Юбилейный» погиб еще один работник

12 июля в 20 час. 30 мин. в районе поселка Петропавловский (Хайбуллинский район Республики Башкортостан) на строящемся Юбилейном подземном руднике произошел несчастный случай. 22-летний машинист подземной самоходной машины подрядной организации, выполняя маневровые работы, не связанные с технологическим процессом, в наклонном съезде горизонта 270 – 225 метров потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего произошло самопроизвольное движение ПСМ вниз по наклонному съезду. При невыясненных обстоятельствах машинист ПСМ при неконтролируемом движении автомобиля оказался вне кабины транспортного средства, вследствие чего получил травмы, несовместимые с жизнью. пресс-служба ООО ШСУ