Уфимца осудят за жуткое избиение его полугодовалой дочери

Уфимца осудят за жуткое избиение его полугодовалой дочери
Уфимца осудят за жуткое избиение его полугодовалой дочери
Вчера, 15:00ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: mnogosna.ru
Отец не выдержал плача малютки и несколько раз ударил её, чем нанес её тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом по Калининскому району Уфы завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уфимца. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Причем не просто малолетнего, а его полугодовалой дочери.

Следствие установило, что ночью 17 мая 2021 года пьяный отец не выдержал продолжительного плача ребенка и несколько раз ударил ее, в том числе и по голове. Даром такие попытки успокоить малышку не прошли, отец причинил ребенку тяжкий вред здоровью.

Мать ребенка обнаружила дочь с телесными повреждениями и вызвала малышке скорую помощь, а также сотрудников полиции. Ребенка госпитализировали.

Отец признал свою вину и теперь решение по делу будет принимать суд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы