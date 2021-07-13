Уфимца осудят за жуткое избиение его полугодовалой дочери

Отец не выдержал плача малютки и несколько раз ударил её, чем нанес её тяжкий вред здоровью.

Следственным отделом по Калининскому району Уфы завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уфимца. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего). Причем не просто малолетнего, а его полугодовалой дочери. Следствие установило, что ночью 17 мая 2021 года пьяный отец не выдержал продолжительного плача ребенка и несколько раз ударил ее, в том числе и по голове. Даром такие попытки успокоить малышку не прошли, отец причинил ребенку тяжкий вред здоровью. Мать ребенка обнаружила дочь с телесными повреждениями и вызвала малышке скорую помощь, а также сотрудников полиции. Ребенка госпитализировали. Отец признал свою вину и теперь решение по делу будет принимать суд.

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