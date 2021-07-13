Уфимец открыл незаконный игровой клуб с азартными играми в квартире

По данным следствия, в 2020 году мужчина арендовал квартиру в Уфе, которую превратил в игровой клуб. Он установил в ней восемь компьютеров, на которых можно было поиграть в азартные игры. Уфимец сам выполнял функции кассира и оператора игрового оборудования, принимая деньги с посетителей и включая им компьютеры.
В декабре 2020 года сотрудники МВД по республике пресекли его незаконную деятельность и изъяли игровое оборудование. Мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан полицейскими. Вину свою признал.
Уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу.