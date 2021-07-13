На трассе в Башкирии водитель легковушки сбил 84-летнего пенсионера

Авария произошла восьмом часу утра в Илишевском районе на 80 км автодороги Шаран-Новоболтачево-Андреевка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии сегодня, 13 июля.
22-летний водитель легковушки «LADA Granta» совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм, мужчина скончался на месте.
По словам водителя, пенсионер резко выбежал на дорогу. Известно, что погибший пас овец недалеко от деревни.
Начато разбирательство.
Накануне в Башкирии в «пьяном» ДТП пострадали двое грудных детей, один ребенок погиб.