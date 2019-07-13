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В Уфе задержали хулиганов, которые избили полицейского и отобрали у него пистолет
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
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В Уфе задержали хулиганов, которые избили полицейского и отобрали у него пистолет

13 июля, 12:50ПроисшествияТатьяна МайороваФото: МВД по РБ
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