В Уфе задержали хулиганов, которые избили полицейского и отобрали у него пистолет

Сегодня, 13 июля, утром на территории жилого комплекса «Сосны» полицейский спецназ провел операцию по задержанию подозреваемых в нападении на сотрудника полиции. Свиедетелем задержания стал корреспондент Медиакорсети и другие жители микрорайона.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, нападение на полицейского произошло ночью 13 июля. По утоненным данным, это случилось в баре «Skazka» на улице Пархоменко. Сначала между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Прибывшие по вызову сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением участников драки, которые избили одного из стражей порядка и отобрали у него табельный пистолет, а затем скрылись на автомобиле с места происшествия. Избитый полицейский был госпитализирован.

Сперва был задержан один из нападавших, позднее были установлены личности езе двоих. Как уточнили в следкоме, возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского и похищения огнестрельного оружия. В Уфе возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Все трое нападавших на полицейского задержаны. Ими оказались 31-летний житель города Октябрьского, ранее судимый за совершение разбоя и нападения на сотрудника полиции, а также 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец.