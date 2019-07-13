Мегахайп: В Башкирии известный блогер признался в изнасиловании младшей сестренки

Накануне, 12 июля, стало известно, что в Башкирии популярный 20-летний видеоблогер обратился в полицию с признанием в том, что ранее несколько раз изнасиловал свою младшую сестренку. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Произошло это почти пять лет назад, в ноябре и декабре 2014 года, когда девочке было 10 лет, а ее брату – 15. Признаться в содеянном молодой человек рискнул только сейчас. Причина столь резкого приступа честности не уточняется. Возможно, парнем двигало желание поднят таким способом свою популярность, а возможно, он не выдержал мук совести.