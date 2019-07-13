Мегахайп: В Башкирии известный блогер признался в изнасиловании младшей сестренки
13 июля, 14:07ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подозреваемому в момент совершения преступления было 15 лет, пострадавшая младше его на 5 лет.
Накануне, 12 июля, стало известно, что в Башкирии популярный 20-летний видеоблогер обратился в полицию с признанием в том, что ранее несколько раз изнасиловал свою младшую сестренку. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
По данным источника, парень признался, что надругался над сестренкой, как минимум, восемь раз.
Произошло это почти пять лет назад, в ноябре и декабре 2014 года, когда девочке было 10 лет, а ее брату – 15. Признаться в содеянном молодой человек рискнул только сейчас. Причина столь резкого приступа честности не уточняется. Возможно, парнем двигало желание поднят таким способом свою популярность, а возможно, он не выдержал мук совести.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей