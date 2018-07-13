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В Уфе заметили школьников, раздававших флаеры интим-салона
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Snimok ekrana 2018 07 12 v 20.17.22

В Уфе заметили школьников, раздававших флаеры интим-салона

Сегодня, 11:04ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вся Уфа
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