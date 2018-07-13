Пятница 13-е: В Уфе началась внезапная эвакуация людей из публичных мест

Сегодня, 13 июля, вечером, в Уфе внезапно началась массовая эвакуация людей из торговых центров, лечебных заведений и прочих публичных мест. Причем, как сообщают очевидцы, эвакуации не являются учебными. Скорее, их можно отнести к ложным сообщениям о взрывных устройствах.

Как сообщает сайт gtrk.tv со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, массовые эвакуации связаны с сообщениями об обнаружении подозрительных предметов.

Так, после 18.00 прошли подобные эвакуации в в Республиканской клинической больнице имени Куватова, ТРЦ «Планета», ТРК «Семья» и развлекательном комплексе «Огни Уфы», а также на железнодорожном вокзале, в аэропорту «Уфа» и на нефтеперерабатывающем заводе.

- Отовсюду поступают сообщения о подозрительных предметах, однако при выезде на места выясняется, что это были ложные вызовы, — цитирует свой источник сайт gtrk.tv.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

В пресс-службе МВД по РБ пока воздерживаются от комментариев по поводу всех вышеперечисленных инцидентов.

Тем временем в соцсетях пользователи уже констатируют факт, что кто-то устроил буйное отмечание мистического дня - пятницы 13-го.