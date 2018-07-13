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Пятница 13-е: В Уфе началась внезапная эвакуация людей из публичных мест
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Пятница 13-е: В Уфе началась внезапная эвакуация людей из публичных мест

Вчера, 23:10ПроисшествияТатьяна МайороваФото: http://gtrk.tv
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