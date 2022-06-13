В горах Башкирии спасли двух человек, которые попали в аварию на квадроцикле

В Белорецком районе двое друзей решили покорить горный хребет и попали в аварию, в результате чего пришлось вызывать спасателей и медиков.

В Башкирии на хребте Мазара перевернулся квадроцикл с водителем и пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета ЧС по РБ. Известно, что в службу спасения обратился пассажир. Спасатели во время разговора по телефону с пострадавшим установили их координаты и отправились к ним на квадроцикле и внедорожнике УАЗ вместе с медиками. Уже на месте водителю оказали первую помощь, после чего его направили в больницу. Ранее в Башкирии на трассе произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека.

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