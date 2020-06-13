В Башкирии водитель иномарки без прав устроил ДТП, двое погибли

Накануне, 12 июня, примерно в полночь произошло серьезное ДТП на 57 км автодороги Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы. Подробности сообщили в УГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, 45-летний житель Туймазов, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, на большой скорости не справился с управлением и врезался в машину «Лада Гранта» под управлением 43-летнего жителя Октябрьского.

Удар оказался настолько сильным, что водитель гранты и его 29-летний пассажир погибли на месте, а 39-летняя пассажирка получила травмы.

Проверка установила, что водитель иномарки лишен водительских прав. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на степень алкогольного опьянения.