В Башкирии водитель иномарки без прав устроил ДТП, двое погибли
Сегодня, 12:19ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по РБ
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Смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе Башкирии.
Накануне, 12 июня, примерно в полночь произошло серьезное ДТП на 57 км автодороги Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы. Подробности сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
По данным ГИБДД, 45-летний житель Туймазов, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, на большой скорости не справился с управлением и врезался в машину «Лада Гранта» под управлением 43-летнего жителя Октябрьского.
Удар оказался настолько сильным, что водитель гранты и его 29-летний пассажир погибли на месте, а 39-летняя пассажирка получила травмы.
Проверка установила, что водитель иномарки лишен водительских прав. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на степень алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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